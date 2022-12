Enna all’ Istituto IPS Federico II domani “Focus introduttivo al mondo vitivinicolo”

Enna all’ Istituto IPS Federico II “Focus introduttivo al mondo vitivinicolo”

Si terrà domani, oggi 15 Dicembre presso i locali dell’Istituto IPS Federico II, il “Focus introduttivo al mondo vitivinicolo” organizzato dall’Istituto Alberghiero di Enna per i propri studenti in collaborazione con l’ONAV e “L’Azienda Agricola Vini Patrì”.

L’evento avrà luogo dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e sarà coordinato dai docenti di Sala e Vendita, i professori Dispinseri, Lavore, Lima e Previti. L’obiettivo è quello di affiancare al programma didattico-scolastico, una propositiva esperienza di studio che dia agli studenti nozioni informative in materia vitivinicola.

L’ONAV provinciale di Enna, con sede a Nicosia, partecipa a tale iniziativa in linea con gli scopi statutari istituzionali quali la promozione della cultura del vino, del bere consapevole, la valorizzazione del patrimonio enologico italiano oltre che la formazione continua di appassionati e professionisti competenti.

Gli interventi e la degustazione dei vini sarà curata dagli esperti Enzo Fiscella, Tiziano Burrafato e Salvo Burrafato e ad accompagnare i nostri allievi nella conoscenza delle tecniche e pratiche enologiche sarà l’enologo Antonio Landolfi con la partnership dall’azienda Vini Patrì.

L’azienda Agricola Patrì Rocco ha radici solide, una storia tenace che nasce nel territorio di Butera nel 1936. È un’azienda florida che si estende per circa 250 ettari, per un terzo coltivata a vigneto con le varietà di Nero d’Avola, Frappato, Syrah, Catarratto, Insolia, Grillo, Zibibbo, vitigni dell’enologia siciliana e internazionale.

Oggi l’azienda è vanto e ambasciatrice nel mondo con le sue etichette, della vivacità espressiva della DOC Riesi, della DOC Sicilia e del Cerasuolo di Vittoria DOCG.

Da questa singola esperienza si spera possa nascere un progetto pilota che preveda una collaborazione più intensiva integrata alla programmazione formativa annuale offerta dall’Istituto ai propri studenti.

Il Federico II prepara i giovani studenti al mondo del lavoro attraverso materie specialistiche in campo alimentare, nutrizionistico, dell’economia aziendale turistica, pronti a diventare operatori della ristorazione e dell’accoglienza alberghiera. In tale direzione, l’integrazione didattica con materie specifiche sul mondo vitivinicolo offre agli studenti una preparazione integrata a pieno titolo, in campo Enogastronomico.

L’assaggio sarà accompagnato da un light lunch coordinato dai docenti Giordano e Zarcone con gli allievi del settore Cucina.