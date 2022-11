Piattaforme di trading: tra le più gettonate del momento Capital.com, eToro e Trade.com

Le piattaforme di trading sono ormai una realtà sempre più interessante, in quanto vengono utilizzate da tantissime persone con età tra loro anche molto differenti. Negli ultimi anni infatti i migliori broker hanno lavorato duramente per rendere queste piattaforme sempre più sicure e al tempo stesso per sviluppare tantissime funzionalità utili per gli investitori. Nell’ultimo anno solare sono state particolarmente gettonate tre piattaforme che hanno avuto il merito di interessare un numero molto elevato di utilizzatori, queste nello specifico sono: Capital.com, eToro e Trade.com.

Questi broker, oltre ad offrire dei servizi di qualità elevata, hanno avuto il merito di condurre delle campagne informative importanti che hanno trasmesso informazioni utili sulle modalità di investimento che possono essere considerate sicure. Infatti i migliori broker del settore, di cui fanno parte anche altre piattaforme, sono caratterizzati dal possesso di certificati di garanzia particolarmente importanti, i quali rendono il livello di sicurezza delle loro realtà paragonabile a quello delle banche online.

Capital.com e Trade.com: servizi con alcune similitudini

Per avere maggiori informazioni circa questi due broker si consiglia visitare il portale specializzato Piattaformetrading.online: andando qui è possibile conoscere e le peculiarità di Capital.com e Trade.com grazie a guide e approfondimenti dedicati realizzati da professionisti del settore. Entrambe le due alternative presentano le particolarità di essere completamente sicure, di aver sviluppato un articolato servizio di segnali per il trading online ed entrambe possono essere abbinate all’utilizzo di sistemi avanzati per il trading online (come la piattaforma MetaTrader 4 o 5). Inoltre le due piattaforme presentano le principali funzionalità, come la modalità demo e l’analisi tecnica (molto sviluppata nel loro caso).

Capital.com è considerato il broker di riferimento per lo smart trading, ovvero per chi ha una notevole fiducia nei sistemi di intelligenza artificiale e vuol provare ad utilizzare il trading automatico, con i rischi e le potenzialità che questo comporta. Questa piattaforma include più di 6000 attività negoziabili che possono essere utilizzate per gli investimenti degli iscritti ed offre quindi un’ampia varietà di scelta, basata su tanti asset diversi tra loro e non focalizzata principalmente solo su uno o due di questi.

Trade.com presenta un numero di titoli in catalogo inferiore ma comunque cospicuo (superiore a 2100) ed ha la particolarità di essere perfetta per i principianti, in quanto presenta un corso di formazione di altissimo livello e completamente gratuito. Inoltre questo broker si caratterizza anche per un’assistenza tecnica di alto livello che consente agli iscritti di ricevere informazioni dirette durante il periodo della formazione o di utilizzare dei pacchetti di investimento “preconfezionati” che permettono così di ridurre il grado di rischio attraverso una diversificazione elevata.

Le particolarità di eToro

Questa piattaforma è attualmente la più conosciuta e utilizzata al mondo, tanto da essere per questo leader del settore. I motivi del suo successo sono da ricercare sicuramente in alcuni aspetti essenziali che la caratterizzano, come la presenza di grafiche molto intuitive e il livello di sicurezza elevato. In generale poi eToro ha avuto negli anni anche il merito di investire bene le proprie risorse, con l’obiettivo di farsi realmente conoscere e apprezzare in tutto il mondo. Gli aspetti che hanno reso famoso questo broker sono:

grafiche intuitive.

Copytrading.

Social trading .

. Modalità demo gratuita.

Velocità nelle transazioni.

Strumenti di gestione avanzati.

Il broker eToro è quello che ha ideato diverse delle funzionalità maggiormente utilizzate oggi dai traders di tutto il mondo. Tra queste vi è sicuramente il copytrading, lo strumento che permette di replicare le operazioni di altri investitori ma con importi diversi e conoscendone in anticipo il grado di rischio. In generale è eToro è poi apprezzato e conosciuto per la modalità demo con cui permette ai propri iscritti di fare pratica senza rischiare di perdere dei fondi importanti (magari per errori commessi a causa dell’inesperienza).

Di eToro è molto conosciuto il social trading che permette agli iscritti di scambiarsi tra loro impressioni e suggerimenti ed è particolarmente apprezzato il fatto che il broker seleziona continuamente i nuovi asset del momento, in modo da aggiungerli al proprio catalogo molto ampio. Inoltre eToro sottopone sempre i nuovi iscritti ad un test, in modo da verificare le competenze del nuovo iscritto e da non sottoporlo quindi ad un eccessivo grado di rischio, soprattutto nel caso in cui questo sia un principiante. In conclusione è quindi evidente che eToro, Capital,com e Trade.com sono piattaforme particolarmente gettonate grazie ai servizi di alto livello che sono in grado di offrire.