Polizia di Stato Segreteria Provinciale di Enna

In data 31 Ottobre u.s. Calogero Filippo DI DIO PERNA, Segretario Generale Provinciale della FSP Polizia di Stato per la Provincia di Enna, Organizzazione Sindacale tra le più rappresentative nel panorama Nazionale, ha incontrato l’Onorevole Eliana LONGI della Camera dei Deputati del gruppo di Fratelli d’Italia alla quale sono state rappresentate le gravi carenze di risorse Umane della Questura, dei Commissariati Distaccati e delle Specialità della Polizia di Stato presenti nella Provincia di Enna.

La FSP Polizia di Stato di Enna, trovando nell’Onorevole LONGI un’interlocutrice molto attenta, ha delineato nello specifico come le gravi carenze di risorse Umane che oggi gravano sul Comparto Sicurezza si ripercuotono inesorabilmente anche sugli uffici di Polizia dislocati nel territorio Ennese.

La conseguenza logica di tale situazione fa sì che i Poliziotti Ennesi vengano chiamati il più delle volte a ricoprire più incarichi ovvero, sia compiti burocratici sia compiti operativi e/o di vigilanza aumentando, di fatto, lo stress correlato al carico di lavoro. Solo grazie allo spirito di abnegazione e all’attaccamento all’Istituzione che rappresentano, i Poliziotti continuano a fornire al Cittadino degli standard di sicurezza sempre più elevati. Il dato de “il Sole24H” che indica la Provincia di Enna tra le più sicure d’Italia è soltanto il frutto dello splendido lavoro e dell’impegno quotidiano di ogni appartenente alle esigue Forze dell’Ordine

operanti nella Provincia di Enna.

La FSP Polizia di Stato, da sempre attenta alle necessità dei Poliziotti Ennesi, non può che battersi affinché s’investa sulla Sicurezza di una terra a volte dimenticata, come la Provincia di Enna, con l’invio altro Personale, dando corso alle istanze di trasferimento verso questa località. Il Segretario Calogero Filippo DI DIO PERNA ha inoltre chiarito che avere più Uomini e Donne in divisa, considerata la notevole estensione della Provincia di Enna, garantirebbe un meticoloso controllo del territorio, aumentando così la sicurezza dei Cittadini e invogliando possibilmente le grandi Società ad investire nel nostro territorio.

Sul tema della sicurezza la FSP Polizia di Stato di Enna ha inoltre esplicitato che non si può solo guardare alle risorse Umane, ma bisogna anche impegnarsi sul lato tecnico/logistico assicurando all’apparato di sicurezza Provinciale un idoneo contributo in ordine all’equipaggiamento individuale e all’assegnazione di veicoli adeguati alle caratteristiche morfologiche del territorio.

Infine abbiamo invitato l’Onorevole LONGI ad intercedere affinché si riesca a far ripartire la macchina burocratica, attualmente in stallo, propedeutica per l’assegnazione di una nuova sede al Commissariato di P.S. di Leonforte, poiché gli attuali locali non garantiscono idonei standard di salubrità ed efficienza.

L’Onorevole LONGI ha affermato: “Ringrazio la FSP Polizia di Stato di Enna per il dialogo comune intrapreso. L’incontro avuto è stato proficuo e produttivo: mi sono posta in ascolto degli Agenti di Polizia e cercherò nel futuro prossimo di porre soluzione alle problematiche emerse e rappresentate. Confermo il mio impegno Politico e Istituzionale accanto ed a sostegno delle Forze dell’Ordine.” Il Segretario Generale Provinciale Calogero Filippo DI DIO PERNA ha ringraziato l’On. LONGI per l’attenzione rivolta agli Uomini e alle Donne della Polizia di Stato.