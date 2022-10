Francesca Draià: mi ritengo soddisfatta per il mio risultato elettorale

A distanza di una settimana è doveroso dire la mia sulla competizione elettorale regionale che si è tenuta lo scorso 25 Settembre.

Non posso che ritenermi soddisfatta del risultato raggiunto sia personale ma soprattutto di squadra. Seguo Cateno dal 2018 perché credo in primis sulla persona e in secundus sul politico.

Credo che oggi si è aperta una nuova pagina di storia, il movimento di Cateno De Luca Sindaco di Sicilia risulta essere il primo partito in Sicilia, siamo riusciti ad avere un Senatore, un deputato alla Camera e 7 Deputati Regionali, che lavoreranno affinché la Sicilia ed il popolo Siciliano siano tutelati contrastando il sistema politico che purtroppo ancora oggi guida la Sicilia ma questa volta ci saranno i nostri rappresentanti che difenderanno e controlleranno.

A livello locale non posso che ritenermi soddisfatta ho dimostrato per l’ennesima volta che Valguarnera crede nel proprio Sindaco, mai con il 25 settembre ho sentito tanta benevolenza e stima, inoltre sono riuscita ad intercettare 400 voti liberi in tutto il territorio Ennese, voglio ricordare che a differenza degli altri candidati io non faccio parte e non ho mai fatto parte di nessun sistema, non ho avuto alle spalle una struttura organizzata, ho messo a disposizione la mia faccia e a mini nude ho chiesto il voto per Cateno De Luca e me.

Oggi però si apre una pagina nuova ed importante, inizieremo a mettere in ogni territorio i nostri riferimenti, partiremo con il tesseramento perché dobbiamo lavorare affinché il movimento si ramifichi in tutti i comuni e dobbiamo prepararci per le prossime competizioni elettorali, non possiamo farci trovare impreparati. Cercherò di lavorare per difendere insieme ai nostri deputati di Cateno De Luca Sindaco di Sicilia la nostra provincia: viabilità, sanità, rifiuti, stabilizzazione di tutti i precari della Regione Siciliana. Io ci sono e insieme a Cateno continuerò a credere e lottare per una Sicilia Libera. Auguro un buon lavoro a tutti gli eletti del nostro territorio.