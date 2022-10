Allarme CNA per la chiusura dello svincolo A19

“L’annunciata chiusura totale dello svincolo di Enna è inaccettabile sopratutto alla luce dell’andamento dei lavori fino ad ora” – così Filippo Scivoli, Presidente della CNA di Enna,commenta la notizia appresa dalla stampa rispetto alla chiusura del viadotto Euno in entrambi i sensi di marcia.

“L’esecuzione dei lavori registra ritardi cosmici, al punto che grazie all’azione de Prefetto, la città é stata “risarcita” con l’apertura nei festivi in entrambe le direzioni. – continua il presidente della cna – ANAS ha già accumulato un anno di ritardo in soli sei mesi e adesso annunciare sei mesi di chiusura totale è devastante.”

“Registriamo già le difficoltà del comparto dell’autotrasporto vessato da costi aggiuntivi legati al costo carburante e ai chilometri da aggiungere al tragitto, e quello delle imprese legate alla mobilità extraurbana – conclude il Presidente della CNA – l’inaffidabilità nell’esecuzione dei lavori dimostrata fin ora lascia trasparire dietro questo annuncio una ulteriore inappellabile sentenza di declino”

“Si trovi una soluzione alternativa come per gli altri principali svincoli, dove alla chiusura sono sempre corrisposte soluzioni che hanno limitato i disagi per imprese e persone. Lo si faccia senza se e senza ma.”