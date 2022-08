Meteo Piazza Armerina : inizio settimana tra sole e nuvole

Piazza Armerina Lunedì 1 Agosto : cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. schiarite in serata, anche se la possibilità di qualche pioggia è bassa. I venti saranno tesi. Temperature : la massima registrata sarà di 34°C, mentre la minima 22°C.

_______

Martedi 2 Agosto : cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. I venti saranno tesi.

Temperature : la massima registrata sarà di 34°C, la minima 21°C

________

Mercoledì 3 Agosto : cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio, ma la possibilità è molto bassa, rasserena in serata. I venti saranno tesi. Temperature : la massima registrata sarà di 34°C, la minima 22°C.

🌡️Le temperature nella zona nord della città ( Bellia) scenderanno sotto i 20°C

