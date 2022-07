Valguarnera – Ripristino e installazione di fontanelle.proposta dai consiglieri Telaro-Scozzarella

«A breve presso il Comune di Valguarnera, in Consiglio comunale approderà in aula una Mozione-Atto di indirizzo rivolta all’Amministrazione comunale, proposta dai Consiglieri: Telaro-Scozzarella (Gruppo Onda civica per Valguarnera).

La Mozione-Atto di indirizzo, specifica in oggetto:

il «Ripristino e/o l’installazione di fontanelle per l’erogazione e distribuzione dell’acqua potabile».

I Consiglieri Telaro e Scozzarella dichiarano che: «Si ritiene la condivisione della Mozione in oggetto di fondamentale importanza, in quanto, in Italia, in Europa e in molte parti del pianeta, ogni anno vengono usate e gettate tonnellate di plastica e di bottiglie monouso, che inquinano l’ambiente e il mare; considerato che l’U.E., per il tramite della Commissione Europea, ha adottato la c.d. «strategia europea per la plastica», al fine di affrontare e frenare il consumo di plastica monouso non biodegradabile, in modo da contribuire alla salvaguardia e alla tutela del mare, dei laghi, dei fiumi e del territorio e di riflesso alla salute di tutti gli individui.

Ritenuto che il Comune di Valguarnera Caropepe, è un Comune molto soleggiato e che durante la stagione estiva, la temperatura raggiunge picchi elevatissimi e che il ripristino e l’installazione delle fontanelle per l’erogazione e distribuzione dell’acqua potabile, consentirebbe di garantire ai cittadini e ai turisti di potersi rinfrescare e dissetarsi.

Considerato che, Il ripristino e/o l’installazione delle fontanelle, appare utile e costruttivo per disincentivare la popolazione al consumo di plastica e nella specie di bottiglie monouso, oltre al fatto di realizzare un momento di sollievo ai fastidi causati dalle temperature elevate.

L’atto di indirizzo proposto, ha la finalità di indirizzare, appunto, all’Amministrazione Comunale per le rispettive competenze, di provvedere al ripristino e/o all’ìnstallazione delle fontanelle per l’erogazione e distribuzione dell’acqua potabile.

Altresi, si invita il Sindaco e la Giunta comunale, ad organizzare una giornata «Plastic free», in modo da sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza e soprattutto le nuove generazioni, all’importanza fondamentale del rispetto dell’ambiente in cui viviamo, della salubrità dello stesso e della salute di tutti gli individui».