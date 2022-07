Piazza Armerina – Il consigliere Mauro Anzaldi lascia Frattelli d’Italia.

Dichiarazione di indipendenza dal Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia.

Nella qualità di Consigliere Comunale del Comune di Piazza Armerina, dichiaro, con la presente, la mia non appartenenza al gruppo consiliare Fratelli d’Italia e di assumere la posizione di INDIPENDENTE in seno al Consiglio Comunale. Comunico inoltre che con la dichiarazione di indipendenza la mia posizione, all’interno del civico consesso, in seno all’Amministrazione Cammarata sarà da oggi di opposizione.

La decisone, personale prima e politica poi, deriva dalla continua mancanza di dialogo con alcuni Assessori della Giunta Cammarata e a seguito di recenti interlocuzioni avute con quest’ultimi prendo atto dell’assoluta impossibilità di sintesi e di mediazione, elementi che dovrebbero essere alla base di una maggioranza che si dica unita; deriva dal dover necessariamente prendere le distanze da decisioni scellerate, (a mio modo di vedere) rispetto alle reali necessità della Città, che vengono prese da alcuni amministratori e che non sono più da me giustificabili; deriva ancora dalla continua mancanza di coinvolgimento dei consiglieri comunali anche di maggioranza, e dalla mancanza di programmazione dell’azione amministrativa in specifici settori (sotto gli occhi di tutti) che pur non essendo ben amministrati già dall’inizio del mandato nulla è stato fatto per cambiare lo stato delle cose e andare avanti, nonostante le continue richieste che pervenivano dalla maggioranza stessa.

Continuerò a votare favorevolmente gli atti che verranno sottoposti al civico consesso per il bene della Città e della collettività e mi opporrò con forza a quelli che, a mio modo di vedere, saranno deleteri e di cui la Città può sicuramente fare a meno.