Piazza Armerina , il consigliere Cimino: “preoccupato per i lavori di riqualificazione del centro storico”

In merito ai lavori di riqualificazione di Via Marconi e Piazza Garibaldi, devo esprimere forti preoccupazioni. Dopo ben tre consigli comunali nei quali si è discusso di quest’opera che ha creato non poche perplessità, finalmente lo scorso 12 Febbraio inizia il cantiere denominato “ Intervento di riqualificazione di Vie e Piazze del centro storico e della Piazza Garibaldi”, per un’importo di 492.602,00 euro con data fine lavori 31 Maggio 2022. Siamo al 6 Luglio e ad oggi non si hanno notizie sulla data di fine lavori, non sappiamo se il cantiere verrà consegnato prima dell’inizio dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Vittorie o se i lavori verranno interrotti per poi riprenderli in un secondo momento. C’è molta preoccupazione anche perché, dopo tre anni di pandemia, le attività commerciali che insistono in Piazza Garibaldi e vie limitrofe, rischiano di essere danneggiate da un cantiere in piena stagione turistica. Per questo motivo ho ritenuto necessario protocollare un’interrogazione consiliare alla quale spero vengano date delle risposte certe e rassicuranti, non tanto a me, ma soprattutto ai tanti cittadini e alle tante attività commerciali della zona. Ho chiesto al Presidente del consiglio, di inserire alla prima seduta utile l’interrogazione, in modo da poter avere ( spero) risposte certe e rassicuranti nel più breve tempo possibile.

Consigliere

Totò Cimino