Mostra di pittura di Giorgia Vitale – “La bellezza ammaliante dell’acqua”

Sabato 11 giungo alle ore 18.30 si inaugura nei locali di Palazzo Fidone in Via Senatore Caruso 1 a Comiso, in collaborazione con l’associazione culturale “Arteinsieme” di Comiso, la prima mostra personaledella giovane artista emergente Giorgia Vitale dal titolo “La bellezza ammaliante dell’acqua”.

Il visitatore, che sarà accolto in mostra fino al 15 giungo tutti i pomeriggi dalle 18:00 alle 20.30, potrà di fatto immergersi in un mondo colorato, dove l’acqua è l’elemento principe. Ad accompagnarlo saranno le opere di Giorgia Vitale eseguite ad acquerello e tecniche miste che raccontano di paesaggi, sensazioni, emozioni ed attimi in cui sentire forte il contatto con la natura.

Giorgia Vitale è una giovane pianista e insegnante di pianoforte originaria di Leonforte (EN). Oltre alla passione per la musica, avendo conseguito importanti successi di levatura nazionale e internazionale, si è da sempre dedicata alla pittura.

La mostra sarà un ulteriore occasione per dare voce a una giovane donna che ha deciso di raccontare la propria terra, la Sicilia, con parole, suoni e colori. La presentazione della mostra è curata dallo storico dell’arte Dott. Angelo Bartuccio.

Mostra di pittura:

“La bellezza ammaliante dell’acqua”Di Giorgia Vitale Presentazione di Angelo BartuccioComiso (RG) 11 – 15 giugno 2022 Inaugurazione 11 giugno 2022 – ore 18:30

Orari di visita:

Ogni pomeriggio dall’11 al 15 giugno, dalle 18:00 alle 20:30