CNA e Tim, partenariato per l’accesso al voucher digitale

Un accordo per favorire le imprese del territorio privileginado le piccole imprese del territorio, è questo l’obiettivo di CNA che attraverso l’accordo con TIM intende sostenere le imprese locali e la loro competitività.

“Grazie al sostegno di Tim, le imprese ennesi avranno a disposizione uno sportello dedicato per accedere al voucher connettività” – ha dichiarato il Presidente di CNA Enna, Filippo Scivoli – uno strumento importante per ridurre il digital divide, particolarmente penalizzante per le PMI delle aree interne.”

Il voucher connettività sostiene le imprese abbattendo i costi e potenziando la tecnologia di connessione, degli oltre 600 milioni di euro 117 sono destinati alla Sicilia, una dotazione importante che sosterrà le imprese con un aiuto fino a 2500 euro in 36 mesi.

Accanto al Presidente di Cna, Pamela Giunti sales manager di Tim, “le piccole imprese generalmente sono penalizzate nel confronto con altri competitor, l’impegno di Tim, al fianco di CNA è quello di agevolare quante più imprese nella richiesta, offrendo loro il servizio migliore in tempi celerissimi

Il numero di imprese che potrà accedere all’aiuto è limitato, si stimano da 80 a 90 mila imprese finanziate in Sicilia. “Così – continua Giunti – le imprese ennesi potranno contare su uno sportello presso la CNA e su un servizio dedicato di Tim che le raggiungerà al più presto per concordare l’aiuto più indicato.”

“Per il nostro territorio una grande opportunità per recuperare competitività e potenziare i servizi delle imprese – conclude il presidente di CNA, Filippo Scivoli – partendo dal fatto che nelle aree interne ci sono tantissime imprese che sono tagliate fuori da servizi digitali a causa di una rete obsoleta. Non è un caso che al centro del dibattito di molti paesi c’è il diritto alla connessione.”