Ong Luciano Lama solidale con il popolo ucraino

La vile aggressione delle forze armate russe messa in atto dal dittatore Putin, con l’occupazione dell’Ucraina, ci ripropone lo spettro del secondo conflitto mondiale consumatosi nella prima metà del secolo scorso. Infatti, le strumentali e pretestuose deduzioni di ieri, a confronto con l’attuale invasione unilaterale dell’Ucraina di oggi, non lasciano alcun margine di dubbio.L’arrogante pretesa, imposta con la forza delle armi, di mutilare uno Stato sovrano della propria autonomia, libertà decisionali, indipendenza e quant’altro, mette in discussione l’intero equilibrio geopolitico strutturale non solo del vecchio continente ma del mondo intero.

Le drammatiche immagini che ci giungono dai luoghi dove si sta consumando il terribile massacro più sanguinario dopo la Seconda guerra mondiale, inorridisce le coscienze civili. Morti, sangue, lutti, distruzioni, disperazione, fughe verso luoghi e destini incerti, sono le conseguenze inevitabili delle follie della guerra. Ancora una volta si ripropone con evidenza il dramma dei bambini indifesi ed abbandonati, che, unitamente agli anziani sono coloro i quali pagano il prezzo più alto di questo crimine. La ONG “Luciano Lama” nel condannare aspramente l’atto di criminale intolleranza attuato dalla Russia, esprime solidarietà a tutto il popolo ucraino e vicinanza a coloro i quali hanno scelto di resistere al brutale nemico, mettendo in conto la propria esistenza per difendere i valori innegoziabili della libertà.

La ONG “Luciano Lama” si associa a quanti chiedono l’immediata deposizione delle armi e costruire una grande mobilitazione generale per far prevalere i valori indiscussi della pace, della tolleranza, della libertà. La ONG “Luciano Lama” dichiara la propria disponibilità a lavorare con tutte le altre forze del volontariato per mobilitarsi a favore delle popolazioni che soffrono le conseguenze del conflitto bellico e rendere meno drammatiche le loro condizioni di vita.

La ONG “Luciano Lama”