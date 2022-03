La Polizia di Stato di Enna arresta giovane trovato in possesso di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri, durante un’operazione di polizia giudiziaria finalizzata a contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti nella provincia, personale del Commissariato distaccato di P.S. di Leonforte (EN) ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un giovane residente in questa provincia il quale è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina.

All’esito dell’attività di P.G., la persona, su disposizione del P.M. presso il Tribunale di Enna, è stato arrestato e contestualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.