Piazza Armerina – 750 alberi tutti da potare

Iniziati i lavori di potatura delle 750 piante presenti in città. L’assessore al verde pubblico Ettore Messina:-”sarà un restyling generale che darà forma e bellezza alle nostre aree verdi .

COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

Su iniziativa dell’amministrazione comunale, l’ufficio verde pubblico diretto dall’ing. Mario Duminuco e gestito dal geometra Teodoro Ribilotta porterà avanti un restyling generale delle 750 piante presenti a Piazza Armerina. La ditta incaricata che si è aggiudicata i lavori sarà supervisionata dal dottore agronomo Salvatore Pantò, collaborato dal collega Salvatore Azzolina. “Gli alberi verranno alleggeriti e non capitozzati selvaggiamente come purtroppo è stato fatto in passato – commenta l’assessore Ettore Messina – Si darà una forma alle piante e si provvederà a coprire le parti relative al taglio con una speciale resina , al fine di garantire la buona salute dell’albero.” I lavori si concluderanno entro il 15 marzo.