PIAZZA ARMERINA : il termometro crolla a -8 nella notte.

È appena trascorsa una notte veramente gelida per la nostra città , con temperature che sono andate al di sotto dello zero creando, a causa del ghiaccio, non pochi problemi in alcune zone della città . Queste le temperature rilevate nei giorni scorsi a Piazza Armerina.

23 Gennaio 2022

Temperatura massima : 9°C

Temperatura minima : – 5°C

24 Gennaio 2022

Temperatura massima : 8°C

Temperatura minima : – 5°C

25 Gennaio 2022

Temperatura massima : 5°C

Temperatura minima : – 5°C

26 Gennaio 2022

Temperatura minima: – 8°C

Temperatura massima : 10°C

A cura di

David Cartarrasa

