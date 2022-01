A Trieste arrestato presunto autore di estorsioni e Enna.

COMUNICATO STAMPA

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Aurisina, in provincia di Trieste, hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere a carico di una cittadina romena di 42 anni.

II provvedimento va ad inquadrarsi nell’ambito dell’attività che aveva portato, nel Novembre 2020, all’arresto di altri 4 soggetti, di cui 3 romeni ed uno italiano, per i reati di estorsione aggravata e sfruttamento della prostituzione in concorso. Le indagini erano partite a seguito della denuncia di un anziano e, dopo numerose attività, hanno condotto all’identificazione dei soggetti e all’individuazione dei quantitativi di somme di denaro estorte. Le stesse sono state svolte dalla Compagnia di Nicosia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna: ed hanno portato alla successiva richiesta ed emissione di misure cautelare a carico dei 5 soggetti responsabili.

II gruppo commetteva estorsioni a carico della suddetta persona anziana, richiedendo attraverso minacce delle ingenti somme di denaro dopo aver consumato i rapporti sessuali.

L’arresto è avvenuto attraverso un lavoro di sinergia informativa tra la Compagnia Carabinieri di Nicosia e la Compagnia Carabinieri di Aurisina (TS), che hanno tratto in arresto la predetta al confine con la Slovenia, mentre era intenta a travalicare il confine e l’hanno tradotta nel vicino carcere di Venezia.