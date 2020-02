Viabilità principale e secondaria: condivisione e reciproco confronto al tavolo della Prefettura di Enna.

Si è prolungata fino al primo pomeriggio di oggi la riunione promossa dal Prefetto di Enna, dott.ssa Matilde Pirrera, per discutere di viabilità principale e secondaria. Nei saloni di rappresentanza della Prefettura erano presenti le deputazioni nazionali e regionali, il Capo di Gabinetto dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e della Mobilità, il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, il Sindaco del Comune capoluogo e i Sindaci degli altri Comuni della Provincia, il Responsabile della struttura territoriale per la Sicilia di ANAS, i vertici delle Forze di Polizia, gli Organi tecnici competenti, i referenti dell’ambito provinciale scolastico e dell’Università Kore, il direttore dei siti archeologici insistenti sul territorio ennese e delle associazioni sindacali e di categoria.

In apertura il Prefetto, ha precisato che la riunione – punto di sintesi dell’attività di raccolta degli spunti e delle segnalazioni giunte in questi giorni dai diversi interlocutori locali ma anche di ripartenza per proseguire nell’azione di confronto e focalizzazione sulle maggiori criticità e le migliori soluzioni – è stata promossa per fungere da collettore tra le istanze del territorio da una parte e politica e amministrazioni dall’altra. Il Prefetto ha illustrato il documento di sintesi redatto sulla scorta delle segnalazioni fatte pervenire dalle amministrazioni locali, dalle parti sociali ma anche da singoli cittadini. Ha, dunque, dato la parola alle deputazioni nazionali, Sen. Trentacoste e On. Giarrizzo, e regionali, On. Pagana e On. Lantieri, che hanno posto l’accento, sotto vari profili, sulla necessità di superare le criticità connesse alla viabilità provinciale in un’ottica di rilancio e sviluppo del territorio della Provincia, puntando il faro sulle attività finora svolte in questa direzione.

L’incontro si è subito trasformato in un momento di sinergia e di attivo dialogo tra i vari livelli istituzionali, che ha permesso di avviare un percorso di reciproca informazione volta a orientare le effettive esigenze di intervento. La presenza degli Organi tecnici ha anche agevolato l’individuazione dei lavori già programmati e finanziati e di quelli ancora da programmare, per i quali si attendono specifici stanziamenti. Alcune soluzioni sono state subito discusse e condivise, altre richiederanno approfondimenti e ulteriori attività di dettaglio, anche con il contributo degli amministratori locali, maggiormente sensibili alla migliore fruizione di specifiche tratte viarie.

L’obiettivo della riunione, nella proiezione di una futura programmazione di incontri il cui evolversi sarà oggetto di analisi e monitoraggio, è quello di giungere ad un documento di sintesi, sulla scorta di schede di notizie dettagliate rese dai vari interlocutori, che sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura a beneficio anche dei cittadini, che potranno esercitare il loro diritto di attiva partecipazione.