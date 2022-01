A Piazza Armerina nascerà un polo fieristico internazionale. Startnews ne parlava già nel 2013

Era il 9 novembre del 2013 quando in un mio intervento relativo all’ex area Siace scrivevo : ” L’area potrebbe avere un ruolo strategico nello sviluppo economico della nostra città ed essere la fonte di centinaia di posti di lavoro e potrebbe avere una capacità reddituale superiore a quella della stessa Villa romana del Casale. Purtroppo sono molti coloro che non riescono a cogliere questo aspetto e si limitano ad immaginare l’ex Siace solo come luogo ideale dove svolgere la fiera dell’agricoltura.

Innanzitutto lo spazio a disposizione è enorme ( 55.000 mq), è situato al centro della Sicilia ed è ben servito dal punto di vista viario. La superficie complessiva è così ampia da poter contenere al suo interno quasi due volte la fiera Emaia di Vittoria (RG) . Ed è proprio la creazione di un ente fieristico che potrebbe essere la soluzione ideale per costruire una struttura multifunzionale con una zona attrezzata con capannoni prefabbricati dedicata alle esposizioni, una zona dedicata ad ospitare grossi eventi e un ampio parcheggio.

Grazie all’indotto creato dal polo fieristico, dal punto di vista economico, significherebbe innescare un sistema reddituale ad ampio respiro. Si realizzerebbe un connubio ideale tra l’aspetto turistico della nostra città e quello produttivo e si “destagionalizzerebbe” in maniera definiva il turismo. Oltre ai posti di lavoro creati per la gestione del polo fieristico vanno considerati quelli che nascerebbero in tutti gli altri settori coinvolti, assicurando così a Piazza Armerina un sviluppo enorme. Almeno quattro volte l’anno la città sarebbe al centro dei riflettori e, puntando anche sulla possibilità di realizzare spazi e strutture dedicate a spettacoli e a congressi, si ci troverebbe sempre in una fase produttiva (StartNews 9/11/2013 a firma di Nicola Lo Iacono) “.

Sono soddisfatto che proprio nel programma del sindaco, ma non solo nel suo, fosse inserito l’obiettivo di destinare l’ex area Siace alla realizzazione di un polo fieristico internazionale. Questa notte Nino Cammarata ha comunicato la notizia di un finanziamento di tre milioni di euro che permetterà di realizzare alcune delle strutture necessarie. Speriamo che adesso si pensi innanzitutto alla creazione di un ente fiera ancor prima che l’area sia pronta, è infatti necessario per un buon risultato formare il personale molto tempo prima che l’attività abbia inizio.