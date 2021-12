Piazza Armerina – Rischio zona rossa. 211 soggetti contagiati dal coronavirus

A Piazza Armerina, nella sola giornata di ieri, sono risultati contagiati dal covid19 più di 50 soggetti, che porta il numero totale delle persone infette a 211. Sono pochi i dati ufficiali che vengono resi pubblici per potersi rendere conto della reale situazione ma, da quanto affermato dal sindaco Cammarata in un suo intervento, sembrerebbe che nonostante il numero elevato di contagi non vi sia un altrettanto allarmante numero di ricoveri. In tutta Italia il virus sta colpendo soprattutto le persone non vaccinate ed in particolare i bambini e gli adolescenti oltre ovviamente ai novax. A proposito di quest’ultimo gruppo sono proprio loro tra le cui file si annota il maggior numero di decessi. E’ di ieri la notizia della morte di un noto negazionista, che si vantava in una trasmissione radiofonica di aver diffuso il virus in un supermercato nel quale si era recato con 38 di febbre.

Piazza Armerina, a causa dell’alto numero di contagi, rischia la zona rossa anche perché il comitato scientifico regionale nelle prossime ore potrebbe rendere più facile superare il limiti per il cambio di colore. Una situazione che il sindaco spera di poter evitare a condizione che il numero di contagi diminuisca, magari con un maggior rispetto delle norme di sicurezza da parte dei cittadini e la decisione di qualche novax di dare ascolto alla scienza e alla ragione recandosi al centro per le vaccinazioni del Chiello.