Piazza Armerina colpita da un altro nubifragio

Il forte maltempo che sta colpendo la Sicilia sta facendo registrare dati pluviometrici estremi. Nella città dei Mosaici un altro nubifragio si è abbattuto creando disagi, incidenti stradali, allagamenti, crolli e frane in diversi punti della città. Si sono registrati dai 95/125 mm di pioggia.

Il maltempo in sicilia non da tregua. Nel weekend dovrebbe arrivare altra pioggia che persisterà per tutta la settimana. Ricordiamo che l’ultimo nubifragio che mise in ginocchio Piazza Armerina risale al 21 Ottobre 2018.