Meteo, Piazza Armerina – Temperature in aumento, massime tra i 26 ei 28 gradi

Meteo Piazza Armerina : INZIO SETTIMANA

RITORNA IL CALDO .

Questo inzio settimana le temperature saranno in aumento, non sarà un caldo rovente come l’estate che abbiamo trascorso le temperature massime oscileranno tra i 26/28°C in rialzo da mercoledì.

Lunedi 13/09/2021

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata

Temperature : Max: 26°C, Min : 17°C. Martedì 14/09/2021

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata,

Temperature : Max : 26°C, Min : 18°C. Mercoledì 15/09/2021

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata temperature in aumento.

A cura di

David Cartarrasa

