Cinquemila euro di donazione da parte degli ex organizzatori della matricola scientifica al corpo volontari protezione civile Enna

Oltre cinquemila euro di donazione da parte degli ex organizzatori della matricola scientifica 2020/2021 all’associazione Ente corpo volontari protezione civile Enna per l’acquisto del nuovo mezzo antincendio. A consegnare la donazione a Giuseppe Vallone, presidente dell’associazione, tre ex studenti del liceo Scientifico Farinato.

La donazione è stata destinata alla raccolta fondi che la pubblica assistenza di Enna ha aperto dopo l’incidente che, l’1 agosto, ha distrutto un mezzo di protezione civile che veniva utilizzato sia d’estate per la campagna antincendio sia d’inverno per lo spargimento sale.

“Siamo particolarmente orgogliosi per questa donazione perché i ragazzi hanno dimostrato un grande senso civico. – fa sapere il presidente Vallone – potevano fare altre scelte e invece, visto che il covid ha fermato le feste da ballo e quindi le matricole, hanno deciso di destinarli a qualcosa che potesse essere utile per tutta la città. A loro va il nostro grazie ma siamo certi che è il grazie di Enna”.

L’ente corpo volontari protezione civile ha aperto una raccolta fondi, sia sulla piattaforma GoFundMe sia su un conto corrente dedicato, per l’acquisto di un mezzo che possa sostituire quello andato distrutto durante un intervento di spegnimento fuoco.

“I tre volontari all’interno del mezzo non hanno riportato danni e questo è l’unica cosa importante – conclude Vallone – il mezzo proveremo a ricomprarlo con l’aiuto dei cittadini e con i nostri sforzi. Se raggiungeremo l’obiettivo di 45.000 euro destineremo il 10% all’acquisto di alberi da donare al comune. Vogliamo dare un segno concreto di rinascita perché il fuoco non ha bruciato il nostro essere una comunità”.