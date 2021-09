Museo Trigona. Termina il periodo delle visite gratuite. Quando diventerà un museo archeologico?

Si è concluso ieri il periodo di ingressi gratuiti al Museo Trigona, struttura museale inaugurata qualche settimana fa dopo un’attesa durata più di mezzo secolo. Si tratta di uno spazio espositivo in cui, al momento, è possibile ripercorrere la storia di Piazza Armerina a partire dai primi insediamenti, passando per la Villa Romana fino ad arrivare al medioevo e alla storia più recente. Molte dell’esposizione è realizzata attraverso mezzi audiovisivi multimediali, allestimento che ha fatto storcere la bocca a chi conosce benissimo la grandiosità del patrimonio culturale ed archeologico piazzese, scarsamente rappresentato all’interno del museo in questa sua versione hitech (ad alta tecnologia) .

Non possiamo dargli tutti i torti. Basti pensare che negli scantinati di Palazzo Trigona si trovano intere tombe provenienti dagli scavi di Montagna di Marzo, importanti reperti che si è preferito per il momento non presentare. Per non parlare di tutti i tesori piazzesi dispersi nei vari musei siciliani a cui sta letteralmente dando la caccia l’On. Luisa Lantieri, nel tentativo di riportare a Piazza Armerina reperti archeologici di inestimabile importanza storica per il nostro territorio.

Ci dicono, che il finanziamento è stato concesso per quanto è stato realizzato e che dobbiamo avere pazienza; prima o poi anche il nostro diventerà un museo archeologico a tutti gli effetti. Speriamo!

(nella foto piccola un momento dell’inaugurazione del Museo Trigona)