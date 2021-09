ASP Enna. Continua la vaccinazione di prossimità nei Comuni ennesi. Nuove sedi vaccinali.

Vaccinazione di prossimità: continua il programma dei richiami e delle nuove dosi nei Comuni della provincia di Enna. Aperte nuove sedi vaccinali. Il Commissario ad acta per l’emergenza COVID 19, dott.ssa Paola Pesce, nel sottolineare che “l’adesione alla campagna vaccinale e il raggiungimento di una soglia di elevata copertura rappresentano oggi l’unica arma per arginare il propagarsi della patologia da COVID 19” ha predisposto l’agenda delle vaccinazioni prevedendo le dosi di richiamo e la prima dose per i non vaccinati, dai 12 anni in su, nei Comuni lontani dai Centri Vaccinali. Domani, 1 settembre 2021, gli operatori sanitari saranno a Valguarnera, a partire dalle ore 10:00; a Centuripe giovedì 2 settembre; a Troina, venerdì 3 settembre e a Regalbuto giovedì 9 settembre.

“Nei Comuni di Agira, Barrafranca, Catenanuova e Pietraperzia – aggiunge Paola Pesce – abbiamo istituito sedi fisse per la vaccinazione, aperte da lunedì a venerdì. Nei Comuni di Barrafranca e Agira, presso i poliambulatori dell’ASP; a Catenanuova presso l’Aula Multifunzionale del Comune e a Pietraperzia presso la scuola Toselli”.