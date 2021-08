[VIDEO] Operatori commerciali della Villa romana del Casale ancora una volta penalizzati. Interviene l’On. Luisa Lantieri

Non sono bastati anni di lavoro tra le polveri altamente nocive del parcheggio della Villa romana del Casale, non sono bastati neanche i ritardi con cui è stata aperta la nuova area commerciale, non è bastato il lock down imposto dalla necessità di sconfiggere il covid19, al danno si è aggiunto per gli operatori commerciali della Villa anche la beffa. Quando tutte le difficoltà sembravano superate, la burocrazia era data sconfitta e realizzare la pavimentazione del parcheggio sembrava cosa fatta ecco che i soliti ritardi nell’avvio dei lavori sono tornati a bastonare una categoria di lavoratori che meriterebbero ben altra considerazione. Per questo motivo ieri è intervenuta l’On. Luisa Lantieri.