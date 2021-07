Autoarticolato in fiamme sulla 117 bis

Nel pomeriggio di giorno 29 giugno 2021, Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Nicosia (EN)mentre erano impegnati in un servizio di Vigilanza e Prevenzione Incendi all’interno delle zone rurali, transitando, nei pressi dello svincolo Sud della strada variante SS 117, si accorgeva che vi era un autista di un autoarticolato, in grave difficoltà, che cercava di spegnere le fiamme sviluppatesi nella parte anteriore del suddetto mezzo. Immediatamente, l’equipaggio, visto il propagarsi repentino delle fiamme, dopo aver fatto allontanare e messo in sicurezza il conducente, iniziava a spegnere l’incendio mediante l’utilizzo dell’estintore in dotazione alla Unità Operativa Automontata. Subito dopo altre due pattuglie del Commissariato di P.S. di Nicosia giungevano sul posto in ausilio all’equipaggio già intervenuto, e in condizioni difficilissime, dovute al forte vento e all’altissima temperatura, riuscivano a spegnere le fiamme che erano originate dalla autocombustione del vano batteria.

Il tempestivo e determinato intervento delle Volanti permetteva di scongiurare che l’incendio si propagasse all’intero autoarticolato, determinandone lo scoppio del mezzo a causa delle fiamme che si sarebbero potute estendere al serbatoio carburante ed alle sterpaglie presenti nell’adiacenze.

li Agenti mettevano in sicurezza l’area per evitare che potessero essere coinvolti dalle fiamme i mezzi in transito.

Poco dopo, sul posto giungevano i VV.FF. del Distaccamento di Nicosia che mettevano in sicurezza il mezzo, provvedendo a bonificare l’area.