Piazza Armerina – Il consigliere Cimino: “l’amministrazione faccia un passo indietro sull’esposizione dello scultore Igor Mitoraj”

Sulla scelta dell’amministrazione di investire 65.000 euro sulla mostra Mitoraj, vorrei esprimere il mio punto di vista. La stessa mostra è stata messa in atto nelle città di Agrigento e Noto, così come spiegato nella delibera n 59 dall’Amministrazione Comunale, ma ci sono delle differenze abbastanza evidenti tra la mostra di Noto ad esempio, e quella che dovrebbe nascere a Piazza Armerina. L’amministrazione di Noto ha organizzato nello stesso contesto, la mostra dello scultore Igor Mitoraj, con il concerto di Andrea Bocelli, che a mio avviso, è stato il vero evento che ha attirato migliaia di visitatori, e lo ha fatto con altre cifre che è giusto evidenziare. L’amministrazione di Noto investe per questo evento, una cifra esorbitante, ben 358.000 euro, ma è stata brava a farsene finanziare 300.000 ; 200.000 con contributo della Regione Siciliana, 50.000 dalla Camera di Commercio Sud Est Sicilia e 50.000 da altri enti e sponsor privati. I restanti 58.000 euro, sono a carico delle casse comunali, ma una parte è rientrata con la vendita dei biglietti del concerto di Bocelli. Come vediamo, il tutto è stato fatto praticamente a costo zero per il Comune di Noto.

Il Comune di Piazza Armerina invece, avrebbe intenzione di investire 65.000( Sessantacinque mila) euro impegnando tutta la quota della tassa di Soggiorno circa 44.585.00 euro che arriverà a seguito del D.L. 73/2021 come ristoro per compensare i mancati introiti a causa della Pandemia, in più impegnerà 30.000 euro dal fondo di riserva, fondo che ricordo, può essere utilizzato solo in casi di urgenza o di necessità. L’amministrazione non può cullarsi sulla speranza che arrivi qualche contributo esterno senza averne la certezza, è un azzardo che il nostro Comune in dissesto dal 14 Aprile 2020, non può permettersi. Tra l’altro, a mio avviso, queste opere non porteranno niente di più di quello che possono portare tutte le nostre opere a livello di turismo nella nostra città, considerato che ci sarà un motivo se, per ciò che mi è dato sapere, al momento non ci sono mostre simili in tutta Italia, a parte le città già citate. A questo punto mi chiedo, se non stiamo facendo noi, una cortesia alla fondazione Mitoraj a esporre queste opere e non viceversa.

Pertanto, chiedo all’amministrazione di fare un passo indietro e desistere da questa follia. Diversamente, andremo avanti nelle sedi istituzionali

Consigliere Totò Cimino

(nella foto lo scultore Igor Mitoraj con una delle sue opere)