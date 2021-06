I morti per covid ad Aidone siano un monito per tutti coloro che rifiutano di vaccinarsi

Il lutto che ha colpito ha colpito la comunità aidonese (due morti) speriamo possa essere un valido deterrente a certi stupidi comportamenti e a certe stupide idee preconcette sui vaccini. Il virus non è ancora sconfitto e per chi non deciderà di non vaccinarsi l’unica arma possibile, a partire dalla prossima settimana, sarà quella di isolarsi. E’ probabile infatti che fra pochi giorni si potrà circolare senza mascherina e per chi non ha difese all’interno del proprio corpo stare tra la gente sarà una specie di roulette russa.

Nel frattempo come abbiamo già riferito in un’altra notizia anche Valguarnera e Troina sono state dichiarate zona rossa e la stessa Aidone continuerà a dover subire le limitazioni causate dalla colorazione che esprime il massimo rischio. La vaccinazione è l’unica arma per sconfiggere il virus e ci auguriamo che sia sempre più chiaro a tutti che non esistono alternative.