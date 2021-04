Elogio per il personale del reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Umberto I di Enna

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Avendo subito un intervento di protesi completa del ginocchio destro e successiva riabilitazione sono stato ricoverato presso il reparto di ortopedia dell’ospedale di Enna dall’11 marzo al 4 aprile scorsi. Ancora , da esterno, in day service , frequento il reparto di Medicina fisica e Riabilitazione del suddetto ospedale. Oltre a congratularmi con l’equipe medica di ortopedia diretta dal dott. Arcangelo Russo e con l’equipe di Fisiokinesiterapia diretta dal dott. Ivano Vicari, desidero spendere qualche parola di ringraziamento rivolta a quegli operatori sanitari di cui si parla poco ma che tanto sono importanti nella cura e nella riabilitazione del malato.

Desidero citare infatti gli infermieri, gli o.s.s. , gli ausiliari e i fisioterapisti che ho incontrato durante la mia degenza: persone capaci , disponibili, amorevoli , professionali e sempre pronti ad aiutare chi non è in grado di provvedere a se stesso per la malattia. Nessuno di loro ha mai mostrato segni di insofferenza e di distacco. Sono stati sempre pronti e disponibili a qualunque ora del giorno e della notte. A loro va il mio più sentito ringraziamento

Tuccio Messina