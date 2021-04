GAL Rocca di Cerere Geopark: finanziati 15 Progetti per oltre 1,5 Milioni di euro

In data 15 aprile presso la sede del GAL Rocca di Cerere Geopark, in presenza del Presidente Michele Sabatino e dell’Amministratore Delegato della Società Liborio Gulino, sono stati emanati i primi provvedimenti di concessione ai beneficiari dei bandi pubblici Azione PAL 1.2.1 operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” e Azione PAL 2.1.1 operazione 6.4.a “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole”.

Gli importi concessi dal GAL “Rocca di Cerere” alle imprese del territorio che hanno partecipato ai bandi sono pari ad oltre 1 milione 530 mila euro e finanzieranno 15 progetti ricadenti nei comuni di Aidone, Calascibetta, Enna, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Troina.

Gli interventi progettuali finanziati genereranno la creazione di 22 posti di lavoro e consentiranno la realizzazione di attività imprenditoriali nei seguenti settori: produzione di prodotti agroalimentari innovativi, esperienze turistiche innovative connesse alle tradizioni locali e/o ai prodotti tipici identitari, agricoltura sociale, agriturismo e diversificazione verso attività extra-agricole e investimenti nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC).