Gli ex- precari della provincia di Enna ringraziano L’On. Luisa Lanteri

Ieri mattina l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, ha voluto complimentarsi e augurare loro un buon lavoro agli ex precari del Libero Consorzio di Enna da poco stabilizzati grazie soprattutto all’impegno dell’On. Luisa Lantieri che da anni ha raccolto e portato avanti le istanze di un importante gruppo di lavoratori la cui precarietà è stata finalmente sanata. “Voglio ringraziare per il suo impegno l’On. Lantieri – ha dichiarato l’assessore Zambuto – perché si chiude una vertenza importante per questi lavoratori precari”. Stesso ringraziamento da parte degli impiegati asunti : “Luisa Lantieri è stata una di noi e con noi, per protestare, è anche salita sui tetti dell’edificio che ospita la provincia quando è stato necessario”

