La Polizia di Stato di Enna celebra il 169° anniversario della fondazione.

Nella mattinata del 10 aprile 2021 è stato celebrato presso il Complesso “Boris Giuliano” di Enna Bassa il 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, in una cornice molto limitata stante le attuali prescrizioni dovute all’emergenza epidemiologica. Dopo la deposizione della corona in onore ai caduti della Polizia di Stato da parte del Questore di Enna, dott. Corrado Basile, nell’attigua sala convegni della Sezione della Polizia Stradale di Enna il Prefetto di Enna, dott.ssa Matilde Pirrera ha voluto esprimere parole di vivo apprezzamento per l’encomiabile e instancabile opera svolta diuturnamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato a favore dei Cittadini specialmente in questo lungo e tormentato periodo.

A margine il Questore ha offerto al Prefetto una riproduzione celebrativa dell’evento esprimendo parole di apprezzamento per la mirabile azione di indirizzo nell’ambito del complesso mondo della pubblica sicurezza. Subito dopo, sempre alla presenza del Prefetto, il Questore ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al Commissario della Polizia di Stato in quiescenza Angelo Zoda.

Il Funzionario, che ha dopo lasciato il servizio attivo per il raggiungimento del limite massino di età, è stato premiato con l’alta onorificenza da parte del Presidente della Repubblica per le qualità professionali e umane che hanno consentito di conseguire, nel corso della sua lunga carriera, brillanti risultati, dimostrando spiccato senso del dovere e alto senso dello Stato.

Pur nella sua sobrietà, la cerimonia ha voluto rinsaldare ed esaltare lo spirito di corpo della Polizia di Stato che, anche in occasione del quarantennale della legge 121 di riforma della Amministrazione della Pubblica Sicurezza, è sempre più votata al servizio dei cittadini per ESSERCI SEMPRE a garanzia della libera e civile convivenza sociale