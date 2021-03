Palermitano arrestato dai carabinieri per una rapina ad Enna

I Carabinieri della Compagnia di Termini Imerese hanno eseguito ieri un’ordinanza di applicazione della custodia in carcere emessa dal G.I.P. nei confronti del 33enne palermitano F.g., accusato, insieme a due complici, di aver commesso due rapine in danno di altrettanti istituti di credito di Enna e Termini Imerese: con la prima, commessa il 6 ottobre 2020 in danno di una filiale di Termini della Banca Carige, erano stati asportati circa 4.000 euro; con la seconda, commessa ad Enna, presso una filiale dell’Istituto di Credito Valtellinese, il 13 ottobre 2020, i rapinatori si erano appropriati della somma di circa 29.000 euro.