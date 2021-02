Valguarnera – il sindaco Draià:”nonostante il covid stiamo continuando a lavorare per tutta la comunità”

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

“Purtroppo il problema COVID-19 sta distruggendo le nostre comunità – dichiara il sindaco di Valguarnera, Francesca Draià – ma noi stiamo cercando di combattere questo maledetto virus e pur se con mille difficoltà lavoriamo sempre nell’interesse di tutti”

“Ieri è stata una giornata intensa ed impegnativa. Intanto nella mattinata si è insediato il nuovo collegio di Revisori.

Mentre nel pomeriggio diverse le attività portate avanti e molti atti deliberati:

1. Atto di indirizzo per partecipare all’avviso Pubblico “EDUCARE IN COMUNE” che propone azioni di intervento per attuare, sperimentare e consolidare nei territori modelli e servizi welfare di comunità.

2. Approvazione avvio servizi di pubblica utilità come contrasto alla povertà rivolto ai giovani dai 18 a 30 che verrano impiegati per svolgere attività come manutenzione, pulizia ville e disbrigo pratiche: entro la settimana pubblicheremo l’avviso… 23 giovani per tre mesi con un sussidio economico di 400,00 €.

3. In massima sintonia con il Dirigente Scolastico abbiamo deliberato la disponibilità a partecipare alla concessione del finanziamento per interventi nelle scuole, la Preside che ringrazio per la solerzia e l’attenzione ha presentato l’istanza è per la nostra comunità scolastica sono stati destinati € 39.000,00 che verranno utilizzati per ripristinare la palestra del Plesso Mazzini.

Si prospetta una primavera ricca di investimenti e di lavori… Si partirà con i ragazzi del servizio civile, servizi di pubblica utilità e con i Puc del Reddito di Cittadinanza. Stiamo anche lavorando all’assunzione dell’assistente sociale.”