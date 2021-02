Piazza Armerina – Gruppo consiliare di FDI: “un programma per la città”

Con il presente comunicato il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia intende mettere fine e smentire tutte le voci e gli articoli di stampa che si sono susseguiti negli ultimi giorni.

È ormai noto a tutti come il partito Fratelli d’Italia, alla quale hanno da poco aderito i Consiglieri Comunali Anzaldi e Filetti, facendo parte della coalizione di CentroDestra, è stato parte integrante del progetto dell’Amministrazione Cammarata e dimostrazione di questo è l’aver avuto una rappresentanza in Giunta nella suddetta amministrazione con la rappresentanza in consiglio comunale del consigliere Calogero Cursale (nella foto) .

A seguito delle dimissioni dell’Assessore, si sono susseguite delle consultazioni con l’Amministrazione per la sostituzione dello stesso a prescindere dall’adesione dei succitati consiglieri.

Il partito con i due ingressi assume ovviamente un ruolo di rilevanza all’interno del civico consesso ed è giusto che porti avanti delle interlocuzioni con il Sindaco.

Abbiamo partecipato, in accordo con i componenti del partito Fratelli d’Italia, ivi compreso il commissario locale Fernando Cipriano, alla stesura di un programma di sviluppo e tutela per il territorio, che a breve verrà esposto dettagliatamente alla città e che rimane il caposaldo della nostra attività politica passata, presente e futura e a differenza di quello che si è vociferato e letto sui giornali, l’adesione al partito dei due Consiglieri non è assolutamente finalizzata all’ottenimento di una poltrona o di una carica di maggior rilievo per se stessi!

Detto questo il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia resta in attesa che il Commissario Comunale Fernando Cipriano porti a termine le consultazione che sono in corso con l’Amministrazione al fine di decidere con i componenti del partito stesso quale posizione assumere nei confronti della stessa all’interno del Civico Consesso!