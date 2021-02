Leonforte – Arrestato un uomo per spaccio

Martedì scorso è finito in manette un uomo di Leonforte accusato di detenzione di droga e spaccio grazie all’intervento della Polizia di Stato che , dopo aver sottoposto a sorveglianza un luogo pubblico del centro ennese, ha proceduto ad un’attenta perquisizione nell’abitazione di residenza dell’arrestato in cui sono stati trovati due confezioni con all’interno grammi 73 e grammi 52 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino di precisione e un rotolo di carta stagnola utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.