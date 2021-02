Piazza Armerina – Convocato il consiglio comunale per martedì prossimo

Convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria per giorno 09-02-2021 , alle ore 17:00, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili;

3. Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;

4. Risposta Interrogazione relativa alla problematica “Adeguamento orario ai dipendenti dell’Ente con contratto part-time, a tempo indeterminato – Attivazione procedure per la stabilizzazione dei dipendenti precari appartenenti al Settore della Polizia Locale”, presentata dal Cons. Concetto Arancio;

5. S.S.V. “Licodia Eubea-Libertina” – Tronco svincolo Regalsemi-innesto 117 bis-II stralcio funzionale- Completamento tratto B: da fine variante Caltagirone ad innesto SS 117 bis – Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dall’opera e parere ai sensi del combinato disposto dall’art.42 TUEL e art. 7, comma 2 L.R. 65/81 – Approvazione definitiva della proposta approvata dalla G.M. con delibera n. 08 del 22-01-2021.