Il consigliere comunale Debora Zanerolli smentisce false notizie sul suo stato di salute:”sono in attesa dell’esito del tampone”.

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Avevamo avuto notizia di un consigliere comunale positivo al covid ma come siamo abituati a fare prima di dare notizie preferiamo controllare le fonti che in questi casi non possono essere certo Whatsapp o Facebbok, ambienti virtuali nei quali è facile trovare informazioni false o imprecise. Questo tipo di notizie vanno accertate utilizzando metodi diversi e soprattutto vanno trattate con molta delicatezza. Comprendiamo tutto il disagio del Consigliere Debora Zanerolli che si è vista costretta a dover rilasciare una dichiarazione in prima persona per contrastare le notizie imprecise che la riguardavano. ” Ritengo che l’informazione dovrebbe essere fatta con rispetto sempre a prescindere dal contenuto della notizia – afferma Debora Zanerolli – il consigliere comunale in questione sono io, ancora in attesa dell’esito del tampone molecolare ma ho già anticipatamente avvisato tutti coloro con i quali io abbia avuto anche un minimo contatto, che per prudenza e con la massima responsabilità hanno provveduto ad isolarsi”. Facciamo tanti auguri al Consigliere Zanerolli sperando che l’esito del tampone sia negativo.