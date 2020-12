ASP Enna. Medici Aree Covid dell’ASP di Enna vaccinati a Palermo

Celebrato il VaccineDay in tutta Italia. Dal 28 dicembre è partita su scala regionale la campagna vaccinale rivolta ai medici e agli operatori impegnati a fronteggiare la pandemia nelle aree Covid ospedaliere. Tra i primi operatori dell’Umberto I di Enna, vaccinati presso il Policlinico di Palermo, vi sono, tra gli altri, i dottori Mauro Sapienza, primario di Medicina Interna in atto Covid , Luigi Guarneri, primario Malattie Infettive, Fabrizio Pulvirenti, Infettivologo del Reparto, Renato Valenti, primario del Pronto Soccorso di Enna, Giorgio Pashalidis, giovane medico del reparto Pneumologia Semintensiva COVID. Altri medici e infermieri saranno vaccinati nelle giornate di oggi e domani a Palermo. Nella prima giornata, è stato vaccinato il dott. Renato Mancuso, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Enna.

Il dott. Mauro Sapienza non nasconde l’emozione provata nel vaccinarsi e sottolinea come l’atto sia un assunzione di responsabilità verso i pazienti e i colleghi; il dott. Renato Valenti evidenzia l’opportunità della scelta operata di partire dagli operatori direttamente coinvolti e dalle fasce fragili per poi, via via, estendere a tutti i cittadini la possibilità di vaccinarsi contro il virus per arrivare all’immunità quanto più diffusa nella popolazione. Il dott. Renato Mancuso ha ringraziato pubblicamente i ricercatori e la comunità scientifica per avere messo a punto, in meno di un anno, il vaccino contro il Covid.