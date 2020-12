Vaccinazione Covid-19 del personale sanitario. La pre-iscrizione sul sito siciliacoronavirus.it

L’Assessore Regionale della Salute, con nota rivolta alle Aziende Sanitarie e alle Organizzazioni Sindacali, condivisa immediatamente dalla Direzione dell’ASP di Enna, invita gli operatori sanitari a pre-iscriversi, per la vaccinazione Covid-19, sul sito www.siciliacoronavirus.it, nella sezione dedicata al Vaccino Covid-19. “Non sfuggirà a nessuno – scrive l’Assessore -come l’obiettivo di garantire la più ampia partecipazione sia indispensabile per raggiungere nel più breve tempo possibile la copertura vaccinale della popolazione sanitaria e quindi tutelare sia il lavoro che l’integrità degli operatori impegnati in tutte le strutture”.