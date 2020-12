L’On. Luisa Lantieri: un finanziamento per la Villa romana del Casale

L’area esterna alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina sarà riqualificata e migliorata, grazie a un finanziamento di € 250.000 euro ripartiti e suddivisi dal Dipartimento sulla base del consolidato del 2019. L’investimento, che ha lo scopo di migliorare, preservare e tutelare l’area a servizio della Villa del Casale, contribuirà ad aumentare la qualità complessiva dell’accoglienza turistica, e riguarderà interventi rientranti nella manutenzione ordinaria quali: un sistema di recinsione perimetrale adeguato e reti utili ad evitare l’accesso di volatili, , nuovi servizi igienici.

“Il finanziamento per l’ottenimento del quale mi sono molto impegnata – sottolinea l’Onorevole Luisa Lantieri – ci permette di preservare e tutelare in particolare l’attrattività e la funzionalità del sito archeologico della Villa Romana del Casale, migliorando la qualità dei servizi e delle prestazioni in una logica di risparmio economico e di ottimizzazione delle risorse”.

Le opere finanziate riguardano tutta l’area esterna al sito archeologico ed investono diversi aspetti: il rifacimento della segnaletica all’interno della villa, la predisposizione della cartellonistica esterna concernenti piante geometriche della Villa illuminate, l’adeguamento degli impianti di smaltimento delle acquee la manutenzione dei canali di gronda e pluviali in rame.

E’ previsto, anche, un intervento sugli arredi della biglietteria con l’acquisto di nuovi strumenti tecnolgici; verrà, altresì acquistato un drone che verrà utilizzato a seconda delle esigenze all’interno del sito.