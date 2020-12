Piazza Armerina – Il commissario Walter Campagna ritorna in servizio nel corpo di polizia locale

Il commissario di Polizia Locale Walter Campagna, già in pensione, rientra a titolo gratuito in servizio per dare una mano ai colleghi di Piazza Armerina che in questi mesi, a causa della pandemia, stanno affrontando un elevato carico di lavoro. Su proposta dello stesso commissario la giunta municipale ha approvato una delibera con la quale viene riammesso al servizio attivo. La decisione maturata dal comune di Piazza armerina è stata presa anche per evitare che venga dispersa una grande esperienza maturata sul campo da Walter Campagna che, con grande senso del dovere, oggi si rimette a servizio della comunità piazzese.