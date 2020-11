ASP Enna. Numero dedicato per il Covid19

Parte oggi il nuovo servizio dedicato all’utenza per ricevere informazioni e indicazioni utili in merito a procedure e assistenza legate al Covid19. Il numero telefonico dedicato è 0935 516860, attivo sette giorni su sette dalle ore 9:00 alle 18:00, e raccoglierà le richieste di notizie provenienti dai cittadini dell’intera provincia di Enna. Il Dipartimento di Prevenzione vaglierà il contenuto di ogni segnalazione per procedere di conseguenza. Le postazioni sono garantite dai volontari della Protezione Civile di Enna.

“Ringraziamo a nome dell’Azienda – dichiarano il dott. Giuseppe Mazzola, Direttore del Dipartimento di Prevenzione e il dott. Franco Belbruno, Responsabile del gruppo operativo COVID – la Protezione Civile di Enna per il supporto notevole che sta garantendo nella gestione del nuovo servizio”. Attiva da oggi anche l’email dedicata alla richiesta di informazioni e segnalazioni da parte dei cittadini: covid19.segnalazioni@asp.enna.it