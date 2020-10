Alfredo Schilirò(Filctem Cgil): i fondi europei per un nuovo modello di sviluppo in provincia di Enna

L’emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia di Covid 19 ha causato pesanti effetti sull’economia internazionale, generando una vera e propria crisi socio economica con conseguenze congiunturali maggiormente negative nelle economie deboli.

Le restrizioni imposte per contenere la diffusione del virus hanno rallentato l’attività economica determinando uno shock economico sia per la domanda che per la risposta. La Sicilia e la Provincia di Enna – dichiara il Segretario Generale della Filctem Cgil di Enna Alfredo Schilirò subiscono, ancora di più gli effetti perversi della crisi economica.

Tuttavia, i fondi europei rappresentano la benzina per investire su un nuovo modello di sviluppo, che sia capace di affrontare le criticità storiche che il nostro paese non ha saputo fino a oggi risolvere e che l’emergenza ha messo in luce evidenziando le diseguaglianze economiche e sociali che in modo sempre più feroce lacerano questa provincia.

L’utilizzo dei fondi Europei rappresenta una straordinaria opportunità – afferma Alfredo Schilirò- soprattutto se verranno utilizzati su settori davvero strategici. Una grande opportunità per un processo di digitalizzazione a partire della Pubblica Amministrazione; un rilancio vero del Sud , a partire da investimenti su infrastrutture materiali (strade, porti, trasporto su ferro ecc.) e immateriali (contrasto alla povertà educativa, al lavoro sommerso, allo sfruttamento del lavoro).

Non esiste alcuna via alternativa alla transizione verso fonti di energia non fossili, aggiunge Schilirò, non esiste altra strada se non il continuo miglioramento in senso ambientale e all’implementazione dell’economia circolare. Chi promette che da domani si potrà contare su energia green al 100% non vuole fare i conti con la realtà, considerato che esistono ancora limiti tecnologici ben precisi che richiederanno tempo e ricerca per essere superati

E’ opportuno – conclude il Segretario Generale della Filctem di Enna Alfredo Schilirò – che le istituzioni e la politica creino le condizioni di un vero sviluppo favorendo investimenti pubblici e privati per una progressiva integrazione nell’economia circolare anche in provincia di Enna.

Alfredo Schilirò

SEGRETARIO GENERALE

FILCTEM CGIL ENNA