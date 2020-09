Confcommercio, mercato a Favara: risolta la controversia

Il Presidente di FIVA Confcommercio Enna Filippo Villareale esprime grande soddisfazione per la soluzione della controversia al Comune di Favara che ha impedito per mesi il regolare svolgimento del mercato settimanale. Dopo un lungo braccio di ferro tra il sindaco Anna Alba e i rappresentanti di FIVA Confcommercio Enna, FIVA Confcommercio Caltanissetta e FIVA Confcommercio Agrigento è stato raggiunto un accordo sottoscritto dal Sindaco e da Filippo Villareale (FIVA Enna), Rosario Simone (FIVA Caltanissetta), Alfonso Valenza FIVA Agrigento) e dal Presidente di Confcommercio Sicilia Francesco Picarella. «Il Sindaco di Favara ha dimostrato che quando si antepongono gli interessi della comunità e quando si predilige il percorso del dialogo e del confronto, le soluzioni si trovano sempre – sostiene il Presidente di FIVA Confcommercio Enna Filippo Villareale – finalmente gli operatori del mercato potranno tornare a lavorare, dopo lunghi e sofferenti mesi di stop. Non ci sono sconfitti o vincitori – conclude Villareale – ma solo un gruppo di lavoro che con tenacia e pazienza è riuscito a trovare una soluzione ragionevole, dettata dal buonsenso».

Nella foto da sx a dx: Filippo Villareale (Fiva Enna), il Sindaco Anna Alba, Alfonso Valenza (Fiva Agrigento), Francesco Picarella (Confcommercio Sicilia) e Rosario Simone (Fiva Caltanissetta)