Passaggio della Campana dei Club Rotaract e Interact Piazza Armerina

Martedì 1 settembre si è svolta presso l’agriturismo “Leano” la cerimonia del Passaggio della Campana del Rotaract Club Piazza Armerina e dell’Interact Club Piazza Armerina, avvenimento dalla significativa valenza storica giacché per la prima volta le due componenti giovanili della famiglia rotariana hanno condiviso insieme questo momento solenne che sancisce la fine del vecchio anno sociale e l’inizio del nuovo anno sociale.

Stefano Vitale è subentrato a Diletta Balsamo al timone del Rotaract, mentre Gaia Silvestri ha preso il posto di Federica Abbate al vertice dell’Interact. Sono interventi numerosi ospiti, fra cui il Presidente della Commissione distrettuale del Rotary per il Rotaract Mattia Branciforti, il Rappresentante distrettuale Rotaract Giorgia Cicero, il Rappresentante distrettuale Interact Amalia Guzzardi, il Presidente del Rotary Club Piazza Armerina Mauro Silvestri, il Segretario del Rotary Club Piazza Armerina nonché Delegato del Rotary Club Piazza Armerina per il Rotaract e l’Interact Valter Longobardi, l’Assistente del Governatore per l’Area Terra di Cerere Cristian Pocorobba.

Nelle loro relazioni finali la presidente uscente del Rotaract Diletta Balsamo e la presidente uscente dell’Interact Federica Abbate hanno riassunto le varie attività di servizio svolte dai loro club nel territorio armerino e all’interno del Distretto durante l’anno sociale 2019/2020, il cui secondo semestre è stato profondamente segnato dall’emergenza sanitaria del Covid-19. Ricevuto il collare presidenziale il presidente entrante del Rotaract Stefano Vitale e la presidente entrante dell’Interact Gaia Silvestri hanno anticipato le linee guida dei loro mandati e hanno presentato i progetti di servizio che intenderanno portare avanti nel corso dell’anno sociale 2020/2021; inoltre hanno auspicato un’incessante e proficua collaborazione fra Rotaract e Interact, già avviata con l’organizzazione della cerimonia in questione. Durante la cerimonia è avvenuto l’ingresso di Luigi D’Alfonso Cottone e di Arianna Lipani nel Rotaract Club Piazza Armerina e di Federica Chiara nell’Interact Club Piazza Armerina, ed è stata conferita alla vicepresidente del Rotaract Club Velletri Concetta Suriana la carica di socio amico del Rotaract Club Piazza Armerina.

Infine i due neopresidenti hanno presentato i Consigli direttivi che li coadiuveranno nell’amministrazione dei club a loro affidati. Il Consiglio direttivo del Rotaract è formato da: Diletta Balsamo (past president); Arianna Lipani (vicepresidente); Vitaliano Bonavita (segretario); Luigi D’Alfonso Cottone (tesoriere); Valentina Casale (prefetto); Angelo Ligotti (consigliere). Il Consiglio direttivo dell’Interact è composto da: Federica Abbate (past president); Aurelio La Malfa (vicepresidente); Ginevra Augeri (segretario); Alessandra Monterosso (tesoriere); Vincenzo Meli (prefetto).

Angelo Ligotti