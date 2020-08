Piazza Armerina – Il museo cittadino. L’on. Luisa Lantieri risponde all’assessore Messina. “Per me l’impegno non inizia ma continua”

Palazzo Trigona è un grande contenitore e che dovesse essere la sede naturale del museo cittadino lo si affermava già negli anni ’70 del secolo scorso, quando si cominciava ad avere coscienza del potenziale turistico rappresentato dalla Villa romana del Casale e iniziava a nascere al necessità di trovare un giusta collocazione ai tanti reperti provenienti dalle aree archeologiche ricadenti nel territorio di Piazza Armerina.

Dobbiamo arrivare alla storia recente per vedere in primo luogo un’ampia ristrutturazione dello stabile e successivamente lo stanziamento di una somma adeguata a finanziare la nascita del museo cittadino, arrivata dopo l’interessamento diretto dell’On. Luisa Lantieri a cui va riconosciuto di aver fatto diventare sua una promessa elettorale una realtà concreta per la città.

Di recente è stato nominato un comitato scientifico, presieduto dal prof. Carmelo Nigrelli, che avrà il compito, appena possibile, di seguire tutta la fase di “musealizzazione”. Le somme stanziate non sono ancora state spese e il museo tarda a nascere, tanto che Ettore Messina, assessore al Turismo del comune di Piazza Armerina, ha fatto un appello all’On. Luisa Lantieri e al prof Carmelo Nigrelli” affinché ci sia il massimo impegno per portare a temine l’operazione Museo.

La risposta dell’on. Lantieri non si è fatta attendere “Per me – afferma la deputata regionale – la battaglia non inizia ma continua” facendo notare come il suo impegno per il palazzo Trigona non è mai venuto meno. Riportiamo di seguito la sua dichiarazione.

« Cari amici ho appena avuto modo di vedere un video nel quale l’Assessore al Turismo spettacolo e sport, Beni Culturali, Commercio e Verde pubblico, Ettore Messina ha dichiarato di volersi impegnare al fine di comprendere perché esista una situazione di immobilismo in merito al Museo che da molto tempo, ormai, dovrebbe esistere presso Palazzo Trigona. Il condizionale è d’ obbligo visto che la vicenda che riguarda il suddetto Palazzo ha del farsesco. Non serve ripercorrere

le vicende che mi hanno vista in prima linea sia nei giorni precedenti all’ottenimento del finanziamento, poi ottenuto di 530 mila euro, sia nella fase successiva. Ringrazio l’Assessore Messina per avermi chiamata in causa ma allo stesso voglio ricordare che io seguo molto da vicino e con moltissima attenzione la vicenda.”

Già allora avevo ritenuto l’incontro improcrastinabile proprio perché avevo bisogno di capire il perché nonostante il finanziamento ancora non si parlasse di apertura del museo. In quell occasione ricordai a Calascibetta che la gara doveva essere espletata l’8 Dicembre del 2018 e che quindi il ritardo risultava clamoroso ed ingiustificabile. Per me la battaglia continua non inizia!

Luisa Lantieri