Talenti locali – Su Youtube il nuovo brano di Simone Minacapelli

Fresco fresco, come quello che andiamo cercando in questi giorni a causa della calura estiva, arriva il nuovo brano di Simone Minacapelli. Pubblico la notizia con qualche giorno di ritardo, nel frattempo ho inserito il suo brano tra i miei preferiti e riascoltato più volte. Sono convinto che, dopo averlo ascoltato, anche per voi diventerà la colonna sonora della vostra estate 2020. Fatemi sapere ma soprattutto fatelo sapere a Simone.