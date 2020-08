Piazza Armerina – Cade un grosso pino in piazza Caduti sul Lavoro. Nessun danno.

Un grosso pino è caduto oggi pomeriggio in piazza Caduti sul lavoro. L’evento ricorda quello di qualche anno fa del cedro di piazza Gen.Cascino, ma mentre in quel caso era possibile prevedere che primo o poi, a causa della struttura, sarebbe caduto, in questo caso non ci sono mai stati segnali tali da far pensare che potesse abbattersi al suolo. L’albero era posizionato nei pressi della scuola media Cascino e sovrastava un’area gioco in cui numerosi bambini si recano quotidianamente a giocare. Per fortuna il giorno e l’ora dell’improvviso cedimento hanno evitato conseguenze ben più gravi.

Questa la diretta di alcuni minuti fa.