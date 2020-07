Piazza Armerina – Roberto Velardita ( Fratelli d’Italia):”I mercenari della politica non parlino a nome del nostro partito”

“In relazione alle dichiarazioni di alcuni mercenari della politica locale che millantano appartenenze e ruoli che non gli appartengono preciso che il partito Fratelli d’Italia non riconosce loro alcun diritto a parlare per nome e conto di un gruppo politico radicato nel territorio. L’attuale gruppo armerino di Fratelli di Italia continua ad operare con il suo consigliere comunale,Calogero Cursale, il suo direttivo regolarmente eletto e attraverso il mio ruolo di portavoce. Chiunque parli a nome del nostro partito, la cui crescita di elettorato potrebbe far gola ai soliti opportunisti, sappia che potrebbe anche risponderne nelle opportune sedi”. Questo è quanto dichiarato da Roberto Velardita, portavoce della sezione di Piazza Armerina di Fratelli di Italia